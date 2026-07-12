Por robo de vehículo y ganado, capturan a tres sujetos

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Un presunto robacarros, considerado objetivo prioritario, así como dos supuestos abigeos, fueron detenidos por elementos de la Guardia Civil Estatal en operativos permanentes para el combate y prevención del delito.

Un dispositivo de seguridad en la colonia Bellas Lomas, de la capital potosina, derivó en la detención de Daniel "N", de 31 años, a quien le fueron localizadas 70 dosis de "cristal", así como una motocicleta y un motor, ambos con reporte de robo.

De acuerdo con información de inteligencia, es considerado un objetivo criminal relacionado con el robo de vehículos, así como con la venta y distribución de sustancias prohibidas.

En una acción distinta, agentes de la Guardia Civil Estatal detuvieron, en la comunidad de San José de la Peña, del municipio de Matehuala, a Erwin "N", de 28 años, y a José "N", de 27 años, originarios del estado de Nuevo León, quienes trasladaban un toro sin el consentimiento de quien legalmente pudiera disponer del mismo y sin documentación oficial, a quienes se aseguró además una camioneta marca GMC en que llevaban la res.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Los dos son considerados objetivos prioritarios dedicados a la sustracción y comercialización ilícita de ganado, operando en los estados de San Luis Potosí y Nuevo León.

Los detenidos, junto con la presunta droga, los vehículos y los demás indicios asegurados, fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, que continuarán con las investigaciones correspondientes y determinarán su situación jurídica.