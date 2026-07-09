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Por violación, le dan diez años de cárcel

Por Redacción

Julio 09, 2026 03:00 a.m.
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Por violación, le dan diez años de cárcel
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      La Fiscalía General del Estado obtuvo una sentencia condenatoria en contra de Amador "N" al acreditar su responsabilidad en el delito de violación específica agravada, cometido en perjuicio de una persona menor de edad en el municipio de Tamuín.

      Agentes del Ministerio Público adscritos a la Delegación Cuarta de la FGE, iniciaron las investigaciones tras recibir una denuncia en la que se informó de hechos ocurridos al interior de un domicilio en el ejido Antiguo Tamuín, donde el ahora sentenciado agredió sexualmente a la víctima. Como resultado de las indagatorias, Amador "N" fue aprehendido por agentes de la Policía de Investigación (PDI).

      Posteriormente, durante el proceso penal, la Fiscalía presentó datos de prueba suficientes ante la autoridad judicial, por lo que el imputado aceptó su responsabilidad en el hecho y solicitó un procedimiento abreviado.

      En la audiencia correspondiente, la autoridad judicial impuso dos pagos monetarios, uno como sanción pecuniaria y otro por reparación del daño en favor de la víctima. Asimismo, dictó una sentencia condenatoria de diez años de prisión ordinaria, pena que Amador "N" cumplirá en un Centro Estatal de Reinserción Social.

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