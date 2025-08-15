Por violentos, sujetos acaban encerrados

En operativos para garantía la paz social, agentes de la Guardia Civil de Soledad detuvieron a un hombres por presuntas amenazas y a otro más por violencia familiar, esto en respuesta a reportes recibidos.

El primer auxilio se atendió en un domicilio de la calle Alfredo V. Bonfil de la colonia Genovevo Rivas Guillén Sur, donde los policías fueron recibidos por el afectado, quien señaló a un individuo de llegar a su casa con una actitud violenta agrediéndolo de forma verbal, manifestando su deseo de proceder legalmente en su contra, teniendo contacto con quien se identificó como Ismael “N” de 42 años de edad.

Por otro lado, en la calle Gardenias de la colonia Las Flores, los agentes atendieron el reporte de que un sujeto había golpeado a su madre y a su hija, por lo que las afectadas pidieron ayuda para que fuera detenido ya que estaba sumamente violento.

En el lugar se ubicó al reportado, mismo que dijo llamarse Juan “N” de 48 años de edad.

A los sujetos se les dio a conocer que serían detenidos por presuntas amenazas y violencia familiar, respectivamente, además de informarles los derechos que la ley les concede.

Al final fueron llevados a Barandilla Municipal donde los certificó el médico legista, y se les puso a disposición de la Fiscalía General del Estado para determinar su situación legal.