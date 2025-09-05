Presunto asaltante es capturado por la FGE

Mediante acciones realizadas por agentes de la Policía de Investigación, se cumplimentó un mandato judicial en contra de Héctor “N”, quien es señalado por el delito de robo calificado, informó la Fiscalía General del Estado.

Agentes del Ministerio Público de la Unidad Especializada de Robo a Casa Habitación, Industria y Comercio de la Fiscalía, establecieron que el imputado podría estar relacionado con un hecho ocurrido en junio del presente año, cuando varias personas ingresaron a una casa de empeño en la colonia Cactus, amagaron al personal y tras violentar las vitrinas de exhibición, sustrajeron diversos aparatos eléctricos.

Por lo tanto, al recabarse datos de prueba suficientes, se solicitó una orden de reaprehensión, la cual, tras ser aprobada por el Juez de control, dio paso a la búsqueda del probable responsable.

Elementos de la PDI lograron localizar al señalado en la Delegación La Pila de San Luis Potosí, por lo que procedieron a explicarle los motivos de su aprehensión y le dieron lectura a sus derechos como imputado, quedando a disposición de la autoridad judicial que lo requiere, interno en el Centro Estatal de Reinserción Social de la capital potosina.

