Procesa FGE a terna de delincuentes

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La Fiscalía General del Estado (FGE) obtuvo en audiencia de control de detención la vinculación a proceso de César "N", José Enrique "N" y Tomás "N", por su probable participación en los delitos de armas prohibidas en su modalidad de portación de poncha llantas, de narcomenudeo, así como contra la seguridad del tránsito de vehículos en su modalidad de placas sobrepuestas.

Durante la audiencia inicial, se acreditó la probable intervención de los imputados en los hechos ocurridos el 27 de abril de 2026 sobre la carretera Ahualulco-Bocas, donde fueron detenidos por elementos de seguridad estatal cuando viajaban en un vehículo Volkswagen Jetta color negro, en el que se les localizó droga, ponchallantas y una placa que correspondía a otra unidad vehicular.

Una vez analizados los argumentos expuestos por la Fiscalía en la audiencia de control de la detención, la autoridad judicial determinó vincular a proceso a los imputados y mantener la medida cautelar de prisión preventiva justificada.

Además, se fijó un plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria, tiempo en el que la entidad de procuración de justicia continuará con las indagatorias correspondientes.

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