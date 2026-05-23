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Queda prensado tras percance en la Tamuín–San Vicente

Fue trasladado a la clínica del IMSS de Tamuín, tras las labores

Por Redacción

Mayo 23, 2026 03:00 a.m.
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Queda prensado tras percance en la Tamuín–San Vicente
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      TAMUÍN.- Un hombre resultó lesionado de gravedad, luego de sufrir una salida de camino sobre la carretera estatal Tamuín–San Vicente.

      El accidente ocurrió la mañana de este viernes, a la altura de la comunidad Pancho Villa, con dirección hacia San Juan de las Vegas, y movilizó a corporaciones de auxilio.

      Fuentes oficiales informaron que el afectado conducía una camioneta Ford Ranger blanca, y por razones desconocidas perdió el control del volante, por ello se salió de la carretera y chocó contra unos árboles.

      A causa del fuerte impacto quedó con la pierna derecha prensada, y fue necesaria la intervención de la Unidad de Rescate de los Bomberos Voluntarios de Tamuín, en coordinación con paramédicos del Sistema DIF Municipal de San Vicente.

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      Tras varios minutos de labores, los rescatistas lograron liberar y estabilizar al lesionado, quien posteriormente fue trasladado de urgencia al IMSS de Tamuín a bordo de una ambulancia de Bomberos Voluntarios para recibir atención médica especializada.

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