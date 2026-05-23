Queda prensado tras percance en la Tamuín–San Vicente
Fue trasladado a la clínica del IMSS de Tamuín, tras las labores
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
TAMUÍN.- Un hombre resultó lesionado de gravedad, luego de sufrir una salida de camino sobre la carretera estatal Tamuín–San Vicente.
El accidente ocurrió la mañana de este viernes, a la altura de la comunidad Pancho Villa, con dirección hacia San Juan de las Vegas, y movilizó a corporaciones de auxilio.
Fuentes oficiales informaron que el afectado conducía una camioneta Ford Ranger blanca, y por razones desconocidas perdió el control del volante, por ello se salió de la carretera y chocó contra unos árboles.
A causa del fuerte impacto quedó con la pierna derecha prensada, y fue necesaria la intervención de la Unidad de Rescate de los Bomberos Voluntarios de Tamuín, en coordinación con paramédicos del Sistema DIF Municipal de San Vicente.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Tras varios minutos de labores, los rescatistas lograron liberar y estabilizar al lesionado, quien posteriormente fue trasladado de urgencia al IMSS de Tamuín a bordo de una ambulancia de Bomberos Voluntarios para recibir atención médica especializada.
no te pierdas estas noticias
VIDEO | Roban salón de belleza en Nereo Rodríguez Barragán
Emmanuel Martínez
Entre lo sustraído se encuentran planchas, tenazas, una secadora y tratamientos capilares
Fotos | Cierran paso en desnivel de Himalaya tras "carambola"
Redacción
El reporte fue cerca de las 16 horas de este viernes
Aprehenden a dos por manipulación digital de identidad
Redacción
La audiencia de formulación de imputación se realizará hoy ante el Juez de Control de la Primera Región