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Seguridad

Quemaron otra vez una camioneta; sospechan de una enferma mental

Se encontraba estacionada cerca de la Central de Valles; el dueño se hospedaba en un hotel

Por Redacción

Junio 14, 2026 03:00 a.m.
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Quemaron otra vez una camioneta; sospechan de una enferma mental
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      CIUDAD VALLES.- Un incendio, presuntamente provocado, consumió por completo una camioneta que estaba estacionada cerca de la Central de Autobuses; sospechan que "La Telerina" fue la responsable.

      Este sábado, alrededor de las 4:30 de la madrugada, ocurrió el incendio de una camioneta Ford Edge, con placas de una organización de transportistas.

      La unidad se encontraba estacionada sobre la calle Roberto Pérez Delgadillo, casi esquina con el bulevar México-Laredo, en el fraccionamiento Central Comercial, y era propiedad de Jorge "N", quien se encontraba hospedado en el hotel Villa Azul.

      No hubo testigos que proporcionaran información sobre cómo ocurrió el siniestro; sin embargo, las autoridades sospechan de una mujer en situación de calle y con problemas de salud mental, apodada "La Telerina". Esa persona fue retenida la mañana del viernes, pero debido a su condición no puede ser procesada penalmente.

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      Elementos del Cuerpo de Bomberos se encargaron de sofocar el incendio, con apoyo de oficiales de Seguridad Pública y Tránsito Municipal. Las pérdidas fueron totales.

      Con este caso ya van tres vehículos quemados en dos días, primero fue un carro también cerca de la Central, luego la camioneta de una profesora en la escuela secundaria Dustano Gómez y ahora esta otra unidad, en todos los casos se sospecha de "La Telerina".

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