Joven pretendió hurtar unos audífonos en HEB

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Un joven que pretendió apoderarse de unos audífonos de la tienda HEB de la carretera a Rioverde, fue detectado por personal de vigilancia y se le entregó a elementos de la Guardia Civil de Soledad, siendo remitido ante la autoridad competente.

Los hechos habrían ocurrido en la tienda de autoservicio referida, donde agentes municipales recibieron un reporte de los vigilantes solicitando la presencia de los oficiales por la presunta sustracción de mercancía del área de electrónica.

Al arribar al lugar de manera inmediata, los policías se entrevistaron con personal de la tienda, quienes lograron asegurar al posible implicado de nombre Miguel N. de 22 años de edad, cuando ocultó unos audífonos inalámbricos marca SS Play de 499 pesos extrayéndolos de su caja, para salir de la tienda sin pagarlos.

Derivado de esto, oficiales municipales le informaron a Miguel "N" que quedaría en calidad de persona detenida por el probable delito de robo a comercio, para después ser puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado para que se le defina su situación legal.

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