Detienen a dos presuntos narcomenudistas en la Huasteca
Los supuestos responsables fueron detenidos sobre la carretera estatal San Antonio- El Puente
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SAN ANTONIO.- Dos hombres fueron detenidos durante un operativo de la Guardia Civil Estatal en el municipio de San Antonio, pues presuntamente traían varias dosis de droga.
Se trata de Tomás "N", de 39 años de edad, y Felipe "N", de 19 años, quienes fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado por presuntos delitos contra la salud.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que la detención ocurrió sobre la carretera estatal San Antonio–El Puente, a la altura de la localidad de Altamira.
Ambos viajaban en un vehículo Nissan Tsuru color gris cuando fueron interceptados por elementos de la Guardia Civil Estatal, quienes procedieron a realizarles una inspección de seguridad.
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Durante la revisión les aseguraron diversas dosis de una sustancia granulada y cristalina con características de la droga sintética conocida como "cristal", así como varias dosis de hierba verde y seca con características similares a la marihuana.
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