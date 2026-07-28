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Realizan 25 detenciones por distintos delitos

Por Redacción

Julio 28, 2026 03:00 a.m.
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Realizan 25 detenciones por distintos delitos
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      En las últimas 24 horas, un total de 25 personas fueron detenidas por su probable participación en diversos hechos delictivos, esto como parte de operativos y prevención y vigilancia que la Guardia Civil Estatal mantiene de manera permanente en las cuatro regiones del estado.

      En estas acciones, fueron aseguradas 50 dosis de una sustancia con características propias de la droga conocida como "cristal", 73.9 gramos de una hierba verde y seca con características propias de la marihuana, así como 20 objetos metálicos conocidos como "ponchallantas".

      En cuanto al combate de robo de vehículos se pudieron asegurar cuatro unidades con reporte de robo vigente y que se les remitió ante la Fiscalía para ser entregados a sus propietarios.

      Los principales ilícitos que son cometidos en el estado son contra la salud, robo, lesiones y violencia familiar.

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      Las personas detenidas y los indicios asegurados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, quienes determinarán lo conducente conforme a la ley.

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