Capturan a presuntos “narcos”, dos traían arma

Tres presuntos vendedores de droga fueron capturados por elementos de la Guardia Civil Estatal, uno de ellos andaba armado y a ambos les incautaron decenas de dosis tanto de cristal como de marihuana.

En un caso, en destacada acción operativa, las fuerzas estatales de seguridad, detuvieron en las calles de Sierra Fría y Sierra del Cobre, en la colonia Lomas Cuarta Sección, a dos sujetos identificados como Ángel N. de 20 años de edad y Luis N. de 31 años.

Los individuos se desplazaban en forma sospechosa y de ahí que les marcaron el alto, en una revisión les encontraron 11 dosis de la droga sintética conocida como “cristal”, 10 dosis de hierba seca en color verde con las características propias de la mariguana, un arma corta calibre .9 milímetros, 14 cargadores, 205 cartuchos útiles, dos pierneras y una maleta en color verde y una mariconera.

Asimismo, en la calle de Los Talleres y carretera a México, en la colonia Valle Dorado, quedó arrestado Julio N. de 27 años de edad, junto con once dosis de la droga sintética conocida como “cristal”.

En investigaciones iniciales se estableció que el individuo cuenta con antecedentes por posesión de droga, uno el 18 de mayo del año 2022 y otro el cinco de octubre del 2024; además, en su declaración inicial mencionó dedicarse a la venta independiente de drogas en el sector.

Los detenidos, fueron informados de los derechos que les asisten como personas en situación de detención para enseguida quedar a a disposición de la autoridad competente para lo que determine, en donde enfrentan delitos contra la salud.