Recuperan moto y carro hurtados; hay un detenido

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En distintos puntos, elementos de la Policía Municipal de la capital lograron recuperar dos vehículos con reporte de robo, deteniendo al conductor de uno de ellos; tras los hallazgos se notificó a la autoridad ministerial para la realización de las investigaciones correspondientes.

El primer hecho ocurrió en las calles República de Argentina e Islas Bahamas en la colonia Satélite, donde los oficiales detectaron a un motociclista circulando sin casco y placas de circulación, motivo por el que le marcaron el alto.

Al verificar los datos de la motocicleta marca Itálika modelo 2022 en el Sistema Único de Información Policial, se supo que contaba con reporte de robo con violencia desde el pasado 01 de julio.

Ante el probable hecho constitutivo de delito, el motociclista identificado como Andrés "N" de 28 años, fue informado del procedimiento legal correspondiente por la posesión de la unidad.

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El segundo hecho se registró en las inmediaciones de las vías México-Laredo, en la colonia Tercera Grande. Ahí, los agentes municipales detectaron un vehículo sedán marca Nissan Tsuru en color blanco, que presentaba condiciones de abandono reciente.

Al consultar el estatus en el Sistema Único de Informción Policial se supo que contaba con reporte de robo vigente.

En el caso de la motocicleta, su tripulante quedó a disposición de la Fiscalía General del Estado para determinar su situación legal y en ambos casos los vehículos fueron remolcados a una pensión, en tanto la autoridad competente realiza las diligencias correspondientes.