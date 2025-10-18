logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡ES NIÑO!

Fotogalería

¡ES NIÑO!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Rescatan a traileros secuestrados en vía de cuota

Los maleantes desactivaron el sistema de rastreo

Por Redacción

Octubre 18, 2025 03:00 a.m.
A
Rescatan a traileros secuestrados en vía de cuota

Dos traileros que habían sido privados de su libertad por delincuentes, fueron liberados por elementos de la Guardia Civil Estatal que los encontraron dentro de los camarotes de sus unidades en la autopista a Villa de Arriaga.

De acuerdo a los hechos, fue la madrugada de ayer que a los agentes estatales, de la División Caminos, les fue reportado que dos tráilers habían dejado de emitir sus ubicaciones en los dispositivos de rastreo, por lo que se solicitaba su ayuda para la búsqueda.

Fue así como los elementos policiales implementaron un operativo en la Supercarretera 80D La Pila – Villa de Arriaga y a la altura del kilómetro 75+800, en el municipio de Villa de Arriaga, localizaron dos tractocamiones acoplados a cajas secas.

Las unidades correspondían a los vehículos que habían perdido cobertura de rastreo y fueron reportados momentos antes, por lo que, al implementarse el dispositivo, los agentes pudieron ubicarlos estacionados entre el monte cerca de la cinta asfáltica.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En la revisión inicial, los policías encontraron que en los camarotes estaban los conductores, quienes, refierieron que habían sido privados de su libertad por delincuentes con la aparente intención de robarse las unidades con todo y carga, lo que finalmente no lograron.

Posteriormente los afectados rendirían su declaración para continuar con su camino luego de ser rescatados sanos y salvos por los agentes policiales.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Sobrevive conductor tras destrozar camioneta en Periférico
Sobrevive conductor tras destrozar camioneta en Periférico

Sobrevive conductor tras destrozar camioneta en Periférico

SLP

Redacción

Los hechos se registraron a las 02:00 horas de la este sábado, a la altura de la Coca-Cola

Con saña, jornalero da muerte a su rival
Con saña, jornalero da muerte a su rival

Con saña, jornalero da muerte a su rival

SLP

Redacción

Lo golpeó con una piedra y luego le pasó encima su camioneta en Tanquián

Detienen a dos jóvenes que traían armas y droga
Detienen a dos jóvenes que traían armas y droga

Detienen a dos jóvenes que traían armas y droga

SLP

Redacción

Policías estatales los detectaron en la comunidad de San Lorenzo, en Villa Hidalgo

Los encierran por golpear a sus mujeres
Los encierran por golpear a sus mujeres

Los encierran por golpear a sus mujeres

SLP

Redacción