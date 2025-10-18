Rescatan a traileros secuestrados en vía de cuota

Dos traileros que habían sido privados de su libertad por delincuentes, fueron liberados por elementos de la Guardia Civil Estatal que los encontraron dentro de los camarotes de sus unidades en la autopista a Villa de Arriaga.

De acuerdo a los hechos, fue la madrugada de ayer que a los agentes estatales, de la División Caminos, les fue reportado que dos tráilers habían dejado de emitir sus ubicaciones en los dispositivos de rastreo, por lo que se solicitaba su ayuda para la búsqueda.

Fue así como los elementos policiales implementaron un operativo en la Supercarretera 80D La Pila – Villa de Arriaga y a la altura del kilómetro 75+800, en el municipio de Villa de Arriaga, localizaron dos tractocamiones acoplados a cajas secas.

Las unidades correspondían a los vehículos que habían perdido cobertura de rastreo y fueron reportados momentos antes, por lo que, al implementarse el dispositivo, los agentes pudieron ubicarlos estacionados entre el monte cerca de la cinta asfáltica.

En la revisión inicial, los policías encontraron que en los camarotes estaban los conductores, quienes, refierieron que habían sido privados de su libertad por delincuentes con la aparente intención de robarse las unidades con todo y carga, lo que finalmente no lograron.

Posteriormente los afectados rendirían su declaración para continuar con su camino luego de ser rescatados sanos y salvos por los agentes policiales.