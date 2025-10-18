Los encierran por golpear a sus mujeres

Agentes de la Guardia Civil de Soledad detuvieron a dos hombres por violencia familiar al responder a reportes.

El primer caso ocurrió en la calle De Las Palomas, colonia Quintas de la Hacienda Tercera Sección, donde una mujer denunció que su pareja Miguel de 35 años la agredía física y verbalmente, por lo que se le detuvo.

El segundo arresto se realizó en la calle Julio R. Córdoba en colonia La Virgen, donde la víctima señaló a su pareja, José “N” de 32 años, por agredirla física y verbalmente, siendo los dos remitidos ante el Ministerio Público para que se les dedina su situación.