Los encierran por golpear a sus mujeres
Agentes de la Guardia Civil de Soledad detuvieron a dos hombres por violencia familiar al responder a reportes.
El primer caso ocurrió en la calle De Las Palomas, colonia Quintas de la Hacienda Tercera Sección, donde una mujer denunció que su pareja Miguel de 35 años la agredía física y verbalmente, por lo que se le detuvo.
El segundo arresto se realizó en la calle Julio R. Córdoba en colonia La Virgen, donde la víctima señaló a su pareja, José “N” de 32 años, por agredirla física y verbalmente, siendo los dos remitidos ante el Ministerio Público para que se les dedina su situación.
