Los encierran por golpear a sus mujeres

Por Redacción

Octubre 18, 2025 03:00 a.m.
A
Los encierran por golpear a sus mujeres

Agentes de la Guardia Civil de Soledad detuvieron a dos hombres por violencia familiar al responder a reportes.

   El primer caso ocurrió en la calle De Las Palomas, colonia Quintas de la Hacienda Tercera Sección, donde una mujer denunció que su pareja Miguel de 35 años la agredía física y verbalmente, por lo que se le detuvo. 

El segundo arresto se realizó en la calle Julio R. Córdoba en colonia La Virgen, donde la víctima señaló a su pareja, José “N” de 32 años, por agredirla física y verbalmente, siendo los dos remitidos ante el Ministerio Público para que se les dedina su situación.

Con saña, jornalero da muerte a su rival
SLP

Redacción

Lo golpeó con una piedra y luego le pasó encima su camioneta en Tanquián

Detienen a dos jóvenes que traían armas y droga
SLP

Redacción

Policías estatales los detectaron en la comunidad de San Lorenzo, en Villa Hidalgo

Los encierran por golpear a sus mujeres
SLP

Redacción

Rauda camioneta derriba un poste y acaba volcada
SLP

Redacción

Conductor perdió el control del volante