Retira PCM de Pozos dos panales de abejas
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Brigadistas de Protección Civil Municipal de Villa de Pozos retiraron dos panales de abejas que atemorizaban a la población, uno estaba en una escuela de Ciudad Satélite y el otro en una vivienda de Residencial La Cantera II.
La tarde del lunes la corporación recibió los dos reportes, en uno se indicaba que había un panal de abejas en el exterior de un salón de una escuela primaria ubicada en la Avenida del Parque, en Ciudad Satélite, y se temía que los alumnos fueran afectados.
Los brigadistas acudieron al plantel educativo en donde procedieron al retiro del panal mediante las técnicas adecuadas a fin de no afectar a los insectos y retirarlos del lugar.
El otro llamado de auxilio se dio en una vivienda del fraccionamiento Residencial Cantera II, en donde se informó que había un panal en el patio de una casa.
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La Dirección de Protección Civil de Villa de Pozos informa:
En este caso el panal también fue retirados de manera segura y oportuna, ambas acciones se dieron durante la noche para reducir riesgos y no hubo personas afectadas.
Protección Civil Municipal de Pozos recomienda a la población que, ante la presencia de un panal, se manipule y que sea reportado para que los brigadistas especializados los retiren sin afectaciones a terceros.
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