Celebran Bomberos su día trabajando

Matehuala.- Se celebró el Día del Bombero a nivel nacional, sin embargo, elementos del Cuerpo de Bomberos ni en su día descansan y estuvieron trabajando arduamente cubriendo distintas emergencias.

Los bomberos trabajan los 365 días del año sin importar que sean días festivos, como navidad, año nuevo, y ayer a pesar de ser el Día del Bombero no descansaron fue un día normal para ellos, pues dieron pláticas a los niños de los campamentos, atendieron enjambres de abejas, fugas de gas entre otras emergencias que les estuvieron denunciando a lo largo del día.

Ahora ellos también piden apoyo para lograr la meta en la campaña de la colecta a beneficio de Bomberos, que realiza Soriana pues faltan unos días para que termine esta campaña.

El Heroico Cuerpo de Bomberos de Matehuala cumplió 44 años de fundación, y atienden todo el altiplano potosino, e incluyendo parte del estado de Nuevo León, y no solo acuden a incendios realizan distintos tipos de rescates.

El comandante del Cuerpo de Bomberos Manuel Mauricio Morales, dio a conocer que para conmemorar el día nacional del bombero este sábado llevarán a cabo un acto cívico en las instalaciones de esta corporación de auxilio, luego a la una de la tarde una misa en el templo de San Francisco de la Colonia Olivar de las Animas, para darle gracias a Dios y pedirle que los siga protegiendo en las diferentes emergencias a las que acuden.