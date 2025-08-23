logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

SOBRIOS ESPONSALES

Fotogalería

SOBRIOS ESPONSALES

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Celebran Bomberos su día trabajando

Sigue su demanda de apoyo

Por Jesús Vázquez

Agosto 23, 2025 03:00 a.m.
A
Celebran Bomberos su día trabajando

Matehuala.- Se celebró el Día del Bombero a nivel nacional, sin embargo, elementos del Cuerpo de Bomberos ni en su día descansan y estuvieron trabajando arduamente cubriendo distintas emergencias.

Los bomberos trabajan los 365 días del año sin importar que sean días festivos, como navidad, año nuevo, y ayer a pesar de ser el Día del Bombero no descansaron fue un día normal para ellos, pues dieron pláticas a los niños de los campamentos, atendieron enjambres de abejas, fugas de gas entre otras emergencias que les estuvieron denunciando a lo largo del día.

Ahora ellos también piden apoyo para lograr la meta en la campaña de la colecta a beneficio de Bomberos, que realiza Soriana pues faltan unos días para que termine esta campaña. 

El Heroico Cuerpo de Bomberos de Matehuala cumplió 44 años de fundación, y atienden todo el altiplano potosino, e incluyendo parte del estado de Nuevo León, y no solo acuden a incendios realizan distintos tipos de rescates.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El comandante del Cuerpo de Bomberos Manuel Mauricio Morales, dio a conocer que para conmemorar el día nacional del bombero este sábado llevarán a cabo un acto cívico en las instalaciones de esta corporación de auxilio, luego a la una de la tarde una misa en el templo de San Francisco de la Colonia Olivar de las Animas, para darle gracias a Dios y pedirle que los siga protegiendo en las diferentes emergencias a las que acuden.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Después de diciembre conectarían los pozos
Después de diciembre conectarían los pozos

Después de diciembre conectarían los pozos

SLP

Miguel Barragán

Cuando terminen trabajos de excavación

Albañiles cortan fibra óptica, miles se quedan sin servicio de internet
Albañiles cortan fibra óptica, miles se quedan sin servicio de internet

Albañiles cortan fibra óptica, miles se quedan sin servicio de internet

SLP

Miguel Barragán

Sanitizan calles del municipio
Sanitizan calles del municipio

Sanitizan calles del municipio

SLP

Jesús Vázquez

Previenen riesgos de enfermedades

Presentan Feria de Regreso a Clases
Presentan Feria de Regreso a Clases

Presentan Feria de Regreso a Clases

SLP

Redacción