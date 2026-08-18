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Seguridad

Roban y recuperan tanque de gas cloro

Se trata de una sustancia altamente tóxica y peligrosa

Por Redacción

Agosto 18, 2026 03:00 a.m.
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Roban y recuperan tanque de gas cloro
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      Desarrollado por SACS IA

      Fue recuperado un tanque de gas cloro, una sustancia altamente tóxica y peligrosa, robado de un pozo ubicado en la zona de Fracción del Aguaje. Esto, luego de un reporte emitido por INTERAPAS.

      El tanque fue localizado en una cochera de un domicilio ubicado al sur de la ciudad.

      La tarde de este lunes, el organismo y Protección Civil Municipal emitieron un alerta a la población por el robo de un cilindro. 

      Esta situación fue notificada a las autoridades de Seguridad Pública y Protección Civil Municipal y Estatal, así como la Guardia Nacional, quienes realizan las acciones correspondientes para localizar el cilindro y prevenir cualquier riesgo para la población.

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      El organismo alertó que la exposición podía provocar afectaciones graves a la salud y, dependiendo de la concentración y el tiempo de contacto, puede tener consecuencias fatales por inhalación o contacto con la piel.

      Luego de la localización del tanque, las autoridades no informaron acerca de la detención de los posibles responsables.

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