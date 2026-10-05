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Supuesto ladrón es aprehendido por robo calificado

Está acusado del robo en un negocio de Tequis, donde obtuvo considerable botín

Por Redacción

Octubre 05, 2026 03:00 a.m.
A
Supuesto ladrón es aprehendido por robo calificado
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      Un presunto ladrón señalado por el robo en un negocio del Barrio de Tequis, fue aprehendido ya por la Fiscalía General del Estado luego de que un juez penal emitiera el mandato de captura.

      Se trata de Carlos "N", quien ya se encuentra en el penal de La Pila acusado del delito de robo y lo que resulte.

      De acuerdo con la carpeta de investigación, la víctima, propietaria de un establecimiento de spa, detectó el 25 de agosto de 2026 que diversos objetos habían sido sustraídos del lugar, entre ellos una televisión, un teléfono celular y una computadora portátil, además de dinero en efectivo, cuyo monto supera los 150 mil pesos, de acuerdo con lo denunciado.

      A partir de la denuncia, la FGE realizó las investigaciones correspondientes e integró los datos de prueba que permitieron establecer la probable intervención de Carlos "N" en los hechos.

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      Por ello, el Ministerio Público solicitó y obtuvo de la autoridad judicial la respectiva orden de aprehensión.

      Elementos de la Policía de Investigación (PDI) cumplimentaron el mandamiento judicial en la colonia Tequisquiapan, donde localizaron y detuvieron al señalado. Tras informarle sus derechos, fue trasladado al Centro Estatal de Reinserción Social de La Pila y quedó a disposición de la autoridad judicial, quien determinará su situación jurídica. 

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