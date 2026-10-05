Encuentran sin vida a vecino sobre la Valles-Naranjo

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CIUDAD VALLES.- Un hombre fue localizado sin vida a un costado de la carretera estatal Valles-Naranjo, a la altura del ejido Estación Micos; de manera preliminar, se presume que pudo haber sufrido una caída accidental.

El fallecido fue identificado como Marcio Antonio "N", de entre 55 y 60 años de edad, quien tenía su domicilio en ese mismo ejido.

De acuerdo con la información recabada, "Miky", como era conocido entre sus familiares y vecinos, tenía problemas con el consumo de alcohol y frecuentemente caminaba por los alrededores de la comunidad.

Este domingo, alrededor de las 9:30 de la mañana, un vecino lo encontró tirado junto a una galera donde se venden raspas, a la altura del kilómetro 19, a la salida del ejido con dirección a Estación 500.

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Al acercarse para hablarle y notar que no respondía, solicitó auxilio a través del Sistema de Emergencias 9-1-1.

Poco después arribaron paramédicos de la Cruz Roja, quienes revisaron al hombre y confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

A simple vista, el fallecido presentaba un golpe en el rostro y se encontraba junto a un desnivel que conduce hacia las vías del tren. Debido a estas circunstancias, de manera preliminar se presume que pudo haber sufrido una caída; sin embargo, serán las investigaciones correspondientes las que determinen la causa de su muerte.

Oficiales de la Guardia Civil Estatal resguardaron el lugar hasta el arribo de personal de la Fiscalía General del Estado, que realizó el procesamiento de la escena y ordenó el traslado del cuerpo al Servicio Médico Legal para los estudios correspondientes.