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Arrestan a tres padres por maltratos

Por Redacción

Octubre 05, 2026 03:00 a.m.
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Arrestan a tres padres por maltratos
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      Durante las últimas horas, tres personas fueron detenidas por su probable participación en el delito de violencia familiar, luego de distintos auxilios ciudadanos que solicitaron la atención inmediata de oficiales de la Guardia Civil Municipal de Soledad.

      La primera intervención se originó a partir de una llamada de auxilio realizada por una menor de edad, quien reportó ser agredida en su domicilio ubicado en el circuito Alexandria en colonia San Lorenzo.

      Al arribar al sitio, los agentes aseguraron a Sergio "N", de 40 años, por presuntas agresiones físicas, y en el mismo acto se detuvo a Ana "N", de 40 años, por su probable omisión ante los actos de violencia ejercidos contra la menor, a quien se le brindó contención psicológica.

      Durante la atención del reporte, se contó con el acompañamiento especializado de la Unidad de Atención a la Violencia Familiar y de Género, para el resguardo e integridad de la víctima y de otro menor de dos años.

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      Posteriormente, en atención a un reporte canalizado a través del C3 por agresiones a una mujer, policías municipales se trasladaron al Antiguo Camino a San José del Barro, en el fraccionamiento Hacienda Santo Tomás. En el lugar fue asegurado Eduardo "N", de 38 años, quien  intentó agredir físicamente a su pareja e hijos y pateó el acceso del inmueble.

      En ambos casos, las y los detenidos recibieron lectura de los derechos que les asisten, fueron evaluados mediante certificación médica y posteriormente quedaron a disposición de la Fiscalía General del Estado para determinar su situación legal.

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