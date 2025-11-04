logo pulso
Se accidenta tráiler en la carretera a México

Por Redacción

Noviembre 04, 2025 03:00 a.m.
Se accidenta tráiler en la carretera a México

Un tráiler se accidentó al circular por la carretera a México, en donde quedó descuadrado sobre los carriles centrales sufriendo daños materiales considerables pero por suerte sin mayores consecuencias.

El accidente se suscitó al mediodía de este lunes, en que el tráiler color rojo con remolque tipo caja, se desplazaba por la mencionada carretera rumbo a esta capital.

Fue en el tramo del Libramiento Oriente hacia La Pila, en donde el conductor perdió el control del volante a la izquierda y el tractocamión quedó descuadrado respecto a la caja, acabando sobre la cuneta de desagüe.

El tractocamión presentó algunas averías en el accidente y obstruyó de manera parcial el tráfico, aunque luego fue retirado una vez que las autoridades llegaron a tomar conocimiento de los hechos.

Por fortuna en este caso no hubo personas lesionadas y el caso no pasó a mayores y el mismo propietario de la unidad se encargaría de hacerse cargo de las averías registradas.

