Sigue cerrado el bulevar Jacobo Payán
Autoridades exhortan a conducir con precaución ante pavimento mojado y posibles afectaciones viales
Las lluvias registradas durante la madrugada y mañana de este miércoles provocaron afectaciones viales en distintos puntos de la capital potosina, donde autoridades mantienen cierres y operativos de vigilancia para prevenir accidentes.
Uno de los puntos con restricciones es el bulevar Jacobo Payán, antes Río Españita, donde continúa cerrado el paso vehicular debido a las condiciones generadas por la acumulación de agua.
Además, en varios sectores de la ciudad se reportó pavimento mojado, por lo que agentes de vialidad recomendaron a los automovilistas reducir la velocidad y extremar precauciones al conducir.
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Elementos de la Policía Vial realizaron recorridos de supervisión en diferentes avenidas para monitorear la circulación y atender incidentes relacionados con el clima.
Las autoridades municipales pidieron a la población mantenerse atenta a los reportes viales y tomar previsiones ante posibles complicaciones en el tránsito durante el transcurso del día.
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