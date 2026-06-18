logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

RECIBE LA COMUNIÓN Y FESTEJA SU CUMPLEAÑOS

Fotogalería

RECIBE LA COMUNIÓN Y FESTEJA SU CUMPLEAÑOS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Aprehenden a supuesto abusador sexual de menores

La agresión habría sucedido en un domicilio de Villa de Pozos

Por Redacción

Junio 18, 2026 03:00 a.m.
A
Aprehenden a supuesto abusador sexual de menores
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Aprovechando momentos a solas con dos menores, Santos Isai "N" habría abusado sexualmente de ellos, de acuerdo con las investigaciones derivadas de la denuncia que presentó la madre de uno.

      Por esto, la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado informó la cumplimentación de una orden de aprehensión en contra del señalado, por su probable participación en el delito de abuso sexual calificado. La detención fue realizada por agentes adscritos a la Coordinación de Delitos Sexuales y Violencia Familiar en Villa de Pozos

      El mandato judicial fue obsequiado por una Juez de Control. La orden deriva de una investigación iniciada tras la denuncia presentada por la madre de una víctima menor de edad, cuya identidad permanece reservada.

      De acuerdo con los datos contenidos en la carpeta de investigación, el imputado presuntamente habría realizado actos de naturaleza sexual y tocamientos indebidos en perjuicio de dos menores de edad en un domicilio ubicado en Villa de Pozos, aprovechando momentos en los que permanecía a solas con ellos. 

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Derivado de la denuncia, la FGE llevó a cabo diversas diligencias y actos de investigación para el esclarecimiento de los hechos y la integración de los elementos necesarios para solicitar la intervención de la autoridad judicial.

      Una vez obtenido el mandato judicial, agentes investigadores implementaron acciones de búsqueda y localización que permitieron ejecutar la orden de aprehensión, quedando la detención registrada en el Registro Nacional de Detenciones.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Fotos | Hallan arsenal y vehículos tras cateo en Villa de Reyes
      Fotos | Hallan arsenal y vehículos tras cateo en Villa de Reyes

      Fotos | Hallan arsenal y vehículos tras cateo en Villa de Reyes

      SLP

      PULSO

      Se trata de diversos indicios relacionados con posibles actividades delictivas

      Chofer de camioneta arrolla mujeres en colonia Progreso
      Chofer de camioneta arrolla mujeres en colonia Progreso

      Chofer de camioneta arrolla mujeres en colonia Progreso

      SLP

      Redacción

      Paramédicos de Cruz Roja atendieron y trasladaron a una de las mujeres

      Camioneta invade banqueta y cajón para discapacitados
      Camioneta invade banqueta y cajón para discapacitados

      Camioneta invade banqueta y cajón para discapacitados

      SLP

      Pulso Online

      Automovilistas y peatones reportan que la camioneta permanece con frecuencia en Ignacio Comonfort

      Transporte de personal derriba poste en carretera 57
      Transporte de personal derriba poste en carretera 57

      Transporte de personal derriba poste en carretera 57

      SLP

      Redacción

      Después quedó en el desnivel que divide la carretera; no hubo lesionados