Aprehenden a supuesto abusador sexual de menores

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Aprovechando momentos a solas con dos menores, Santos Isai "N" habría abusado sexualmente de ellos, de acuerdo con las investigaciones derivadas de la denuncia que presentó la madre de uno.

Por esto, la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado informó la cumplimentación de una orden de aprehensión en contra del señalado, por su probable participación en el delito de abuso sexual calificado. La detención fue realizada por agentes adscritos a la Coordinación de Delitos Sexuales y Violencia Familiar en Villa de Pozos

El mandato judicial fue obsequiado por una Juez de Control. La orden deriva de una investigación iniciada tras la denuncia presentada por la madre de una víctima menor de edad, cuya identidad permanece reservada.

De acuerdo con los datos contenidos en la carpeta de investigación, el imputado presuntamente habría realizado actos de naturaleza sexual y tocamientos indebidos en perjuicio de dos menores de edad en un domicilio ubicado en Villa de Pozos, aprovechando momentos en los que permanecía a solas con ellos.

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Derivado de la denuncia, la FGE llevó a cabo diversas diligencias y actos de investigación para el esclarecimiento de los hechos y la integración de los elementos necesarios para solicitar la intervención de la autoridad judicial.

Una vez obtenido el mandato judicial, agentes investigadores implementaron acciones de búsqueda y localización que permitieron ejecutar la orden de aprehensión, quedando la detención registrada en el Registro Nacional de Detenciones.