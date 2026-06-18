Ultiman a balazos a un hombre en vivienda de Tamuín

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TAMUÍN.- Un hombre fue ejecutado a balazos la tarde de este miércoles al interior de una vivienda ubicada en el ejido Antiguo Tamuín, lo que provocó una intensa movilización de corporaciones de seguridad y cuerpos de auxilio.

La víctima fue identificada como Edgar, quien quedó sin vida en el patio de un domicilio situado en la privada Morelos.

De acuerdo con información preliminar, varios sujetos armados arribaron al inmueble y abrieron fuego de manera directa contra el hombre. Tras cometer la agresión, los atacantes escaparon con rumbo desconocido.

Vecinos de la zona alertaron al Sistema de Emergencias 911 tras escuchar múltiples detonaciones. En respuesta, acudieron elementos de distintas corporaciones policiacas y paramédicos de los Bomberos Voluntarios de Tamuín.

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Al revisar al lesionado, los socorristas confirmaron que ya no presentaba signos vitales, por lo que se dio aviso a las autoridades ministeriales.

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La escena fue acordonada por los agentes para preservar los indicios, mientras personal de la Fiscalía General del Estado y de Servicios Periciales realizaba el levantamiento de evidencias e iniciaba las primeras investigaciones.

Posteriormente, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Legal (Semele) para la necropsia correspondiente. La Fiscalía abrió una carpeta de investigación para esclarecer el homicidio y dar con el paradero de los responsables.