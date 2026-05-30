Fuertes daños deja un choque múltiple en SNM
Impactaron por alcance cuatro unidades frente al parque Tangamanga I
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Una carambola registrada en la avenida Salvador Nava Martínez, en donde participaron cuatro vehículos que impactaron entre sí por alcance, dejó como saldo daños materiales considerables pero por suerte no hubo lesionados en este hecho.
El percance se suscitó antes de las once de la mañana de este viernes en la mencionada avenida, en donde se vieron involucrados una camioneta KIA color rojo, un Volkswagen Virtus de color gris y una camioneta Omoda de color gris, vehículos que se desplazaban por los carriles centrales en dirección de Lomas hacia el distribuidor Juárez.
Fue en la cima del puente de la avenida Tatanacho, frente al parque Tangamanga I, en donde los conductores no guardaron su distancia y de esta forma los autos chocaron por alcance, resultando con fuertes años, en especial la camioneta Omoda que prácticamente terminó en pérdida total.
Sin embargo, no se registraron personas lesionadas en este hecho y al lugar arribaron elementos de la Policía Vial Municipal a fin de tomar conocimiento, en espera de que los conductores involucrados pudieran llegar a un acuerdo a través de sus aseguradoras.
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