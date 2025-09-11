Sentencian a 75 años de cárcel a sujeto por secuestro agravado

Tras litigaciones de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP), un responsable del delito de secuestro agravado suscitado en la Zona Media recibió una sentencia condenatoria de 75 años de prisión ordinaria.

Fue el 1 de diciembre de 2022 cuando la víctima, de 72 años de edad, se encontraba en un lugar de la localidad de Cieneguillas, en Rioverde, cuando varios sujetos lo privaron ilegalmente de su libertad.

Además, los individuos se comunicaban con familiares del afectado para exigirles cantidades de dinero a cambio de liberarlo de una vivienda ubicada en la localidad de San Diego, del mismo municipio.

La Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos atrajo el caso y, en coordinación con la Guardia Civil Estatal (GCE), logró liberar al agraviado y detener al ahora señalado.

Este sujeto fue conducido ante un Juez de Control, con quien enfrentó su proceso penal, pasando las diversas etapas del sistema de justicia penal, mismo que ascendió hasta un juicio oral.

Durante este término, la FGESLP vertió diversos alegatos con los cuales se decretó por parte de la autoridad judicial, la sentencia condenatoria del acusado, la cual incluye 75 años de prisión en el centro penitenciario de la región, así como dos pagos monetarios: uno para la reparación del daño y otro como sanción pecuniaria.