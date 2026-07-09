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Seguridad

Sentencian a cinco años de prisión a pistolero

Por Redacción

Julio 09, 2026 03:00 a.m.
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Sentencian a cinco años de prisión a pistolero
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      Con base en datos de prueba obtenidos por la Fiscalía General de la República (FGR), el agente del Ministerio Público de la Federación acreditó la participación de Jonathan "N" en la comisión del delito de portación de arma de fuego, reservada para el uso exclusivo de las Fuerzas Armadas Permanentes y logró que un juez, dictara sentencia de cinco años ocho meses de prisión en su contra.

      La Fiscalía Especializada de Control Regional demostró ante el juez de Distrito especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en San Luis Potosí que elementos de la Guardia Civil Estatal detuvieron a Jonathan "N" cuando se encontraba armado, a bordo de un vehículo sin placas de circulación, sobre la calle 20 de Noviembre entre calle 5 de Mayo y 16 de Septiembre, de la colonia la Encantada, del municipio El Naranjo, San Luis Potosí.

      Al momento de la detención, los policías aseguraron un arma de fuego larga con su respectivo cargador abastecido con 23 cartuchos útiles y un radio portátil, los cuales, junto con Jonathan "N" fueron puestos a disposición de la Fiscalía Federal en la entidad.

      El juez calificó como legal la detención y determinó vincular a proceso a Jonathan "N", a quien, derivado de las investigaciones complementarias mediante un procedimiento abreviado, le fue dictada la sentencia condenatoria referida, la cual contempla también el pago de una multa de 142 días, equivalentes a 16 mil 65 pesos 88 centavos.

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