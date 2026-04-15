Sin reclamar, cuerpo de ahogado en río Tampaón

´CIUDAD VALLES. -En el Servicio Médico Legal permanece el cuerpo del joven hallado sin vida en el río Tampaón, cerca de la delegación de El Pujal; las autoridades confirmaron que se ahogó por accidente.

Se trata de un joven cuya edad ronda los 20 años. Las autoridades presumen que podría ser vecino de algún ejido de la zona; sin embargo, no traía documentos y nadie lo ha identificado.

Señas particulares: tenía una cicatriz de cirugía en el abdomen y, en el antebrazo izquierdo, un tatuaje con la leyenda "Ana te amo".

Como se informó en su momento, unos pescadores que andaban por el área conocida como Las Playitas, de la delegación de El Pujal, hallaron al joven sin vida flotando en el río.

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La necropsia confirmó que el joven falleció por ahogamiento; no había indicios de violencia física, y las autoridades presumen que andaba alcoholizado cuando ingresó al agua.

Elementos de la Policía de Métodos de Investigación continúan con las pesquisas para dar con su familia.