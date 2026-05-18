Sheinbaum acusa a Maru Campos de sabotear marcha de Morena

La presidenta Claudia Sheinbaum acusó a la gobernadora Maru Campos de realizar acciones para impedir la marcha que realizó Morena en Chihuahua, para protestar por la intervención de agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en dicha entidad, sin dar aviso al Gobierno de México.

Sin mencionar el nombre de la mandataria estatal, la presidenta de México hizo un llamado a todos los gobernadores para que permitan la manifestación libre y la libertad de expresión, a referirse a la marcha organizada por su partido.

"Es muy importante que haya en todos lados, no sé por qué pusieron carteles en Chihuahua para evitar una manifestación, es un llamado a todos los gobernadores, gobernadoras a la libertad de expresión, de reunión, de manifestación, a todos y a todas", dijo en conferencia de prensa.

Para contrastar, Sheinbaum Pardo aseguró que en su administración se respeta el derecho a la libre expresión, y se permiten las manifestaciones, sin importar quién las realice.

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"Es parte del momento político, pero también es importante que la gente haga su evaluación cuando hablamos de libertad, nosotros no detenemos a nadie, que sea un dirigente social que se manifiesta, hay total libertad de manifestación, de reunión, de expresión, total y absoluta", señaló.

Sheinbaum confirma congelamiento de cuentas

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que el congelamiento de las cuentas del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) se dio de manera preventiva y rechazó que la dependencia lo esté investigando.

Durante su conferencia matutina en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo explicó que "les pregunté y van a sacar un comunicado en un rato. Les pedí que lo sacaran (...) Ahí se va a explicar en el documento".

La Mandataria afirmó que éste plantea que el bloqueo se dio de manera preventiva, "dado que hay una orden de aprehensión en Estados Unidos contra 10 personas los bancos de aquí, como tienen relación con los bancos de allá, toman una serie de medidas y de manera automática preventivamente lo hace la UIF".

Además, rechazó que exista una investigación de la UIF contra Rocha Moya, pues aseguró que "son mecanismos automáticos que se dan en cualquiera de los casos".