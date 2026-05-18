Motociclista se estrella con auto en Pedro Moreno

Un motociclista se impactó contra un automóvil Nissan Tiida blanco la tarde de este lunes sobre la calle Pedro Moreno, casi esquina con Fausto Nieto, en la capital potosina.

De acuerdo con testigos, el conductor del Tiida realizaba una vuelta desde Pedro Moreno hacia Fausto Nieto, cuando el motociclista intentó rebasar por el lado derecho y a alta velocidad, terminando por impactarse contra la puerta trasera del vehículo.

El accidente generó tráfico en la zona, debido a que se trata de un sector con constante circulación de estudiantes de la Benemérita y Centenaria Normal del Estado, así como de otros planteles cercanos.

Personas que presenciaron el percance señalaron que el motociclista salió proyectado tras el choque, aunque hasta el momento no se ha informado oficialmente sobre la gravedad de sus lesiones.

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