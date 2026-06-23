Sólo logran capturar a uno de una banda de ladrones
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El pasado diciembre de 2025, varias personas ingresaron por la fuerza a un domicilio, ubicado en la colonia General I. Martínez, y sometieron a los moradores amenazándolos con armas de fuego para robarse diversos objetos de valor.
En las últimas horas, elementos de la Policía de Investigación (PDI) cumplimentaron una orden de aprehensión solamente en contra de uno de los involucrados. Se trata de José Miguel "N", detenido por su probable responsabilidad en el delito de robo calificado agravado. Esto, como resultado de las investigaciones desarrolladas por la Fiscalía General del Estado (FGE)
De acuerdo con las investigaciones, los probables responsables sustrajeron documentación personal, joyería, relojes, aparatos electrónicos, así como un vehículo particular y otros bienes patrimoniales pertenecientes a las víctimas.Las labores de campo y análisis realizadas por personal de la Fiscalía permitieron recabar datos de prueba, con los que un agente del Ministerio Público obtuvo el mandamiento judicial correspondiente en contra de José Miguel "N".
Después de que se tuvo conocimiento de su paradero, agentes investigadores desplegaron un operativo que derivó en la captura del probable responsable. Tras los trámites legales respectivos, José Miguel "N" fue puesto a disposición de la autoridad judicial que lo requiere, donde continuará el proceso penal correspondiente para definir su situación jurídica.
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