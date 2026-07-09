Sorprenden a 3 jóvenes con marihuana en Chole

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Oficiales de la Guardia Civil de Soledad llevaron a cabo la detención de tres hombres y un menor de 16 años de edad, por su probable comisión del delito posesión de enervantes.

En el Fraccionamiento Santa Lucía se aseguró con apego a los protocolos para menores, a un adolescente de 16 años. Lo anterior derivó de un reporte vecinal sobre personas intoxicándose en un área recreativa. La certificación médica del joven reveló consumo de marihuana.

Al tratarse de un adolescente, los oficiales tuvieron que localizar a la madre del menor para notificarle la retención y puesta a disposición ante la autoridad investigadora.

De igual manera, durante recorridos de seguridad en las colonias Los Cactus y La Foresta, fueron detenidos Carlos "N", de 23 años, y Miguel "N", de 27 años, a quienes se les aseguró marihuana durante una inspección preventiva. Después de ser arrestadas, todas estas personas fueron trasladadas a la comandancia municipal para su certificación médica y posteriormente puestas a disposición de la Fiscalía General del Estado, junto con las sustancias aseguradas.

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