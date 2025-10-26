logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

REFLEXIONAN SU FE

Fotogalería

REFLEXIONAN SU FE

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Sorprenden a fardero hurtando juguetes

Por Redacción

Octubre 26, 2025 03:00 a.m.
A
Sorprenden a fardero hurtando juguetes

En atención de reportes, agentes de la Guardia Civil de Soledad de Graciano Sánchez detuvieron a un hombre por presunto robo a comercio, esto en la colonia Bugambilias.

Oficiales municipales acudieron al  supermercado HEB ubicado sobre Avenida de Los Pinos, a la altura de la colonia mencionada.

En el lugar, trabajadores del establecimiento señalaron a un sujeto que tenían retenido por intentar sustraer productos, manifestando además su deseo de proceder legalmente en su contra.

Servidores públicos se acercaron con el señalado y, después de varios minutos de diálogo, se identificó como Eduardo “N”, de 46 años, a quien se le encontraron 10 artículos del área de juguetería.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

De inmediato se le dio a conocer que sería detenido por presunto robo a comercio y posteriormente fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado para determinar su situación legal.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Delincuentes en moto disparan contra casa en Tamuín
Delincuentes en moto disparan contra casa en Tamuín

Delincuentes en moto disparan contra casa en Tamuín

SLP

Redacción

Par de “narcos” son detenidos en la colonia Las Mercedes
Par de “narcos” son detenidos en la colonia Las Mercedes

Par de “narcos” son detenidos en la colonia Las Mercedes

SLP

Redacción

Se accidenta carro al circular por el bulevar
Se accidenta carro al circular por el bulevar

Se accidenta carro al circular por el bulevar

SLP

Redacción

Se impactó contra la contención y al final quedó obstruyendo el carril lateral

Aseguran tráilers y tequila robado
Aseguran tráilers y tequila robado

Aseguran tráilers y tequila robado

SLP

Redacción

Policías estatales “reventaron” un campamento utilizado por la delincuencia organizada