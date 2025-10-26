Sorprenden a fardero hurtando juguetes

En atención de reportes, agentes de la Guardia Civil de Soledad de Graciano Sánchez detuvieron a un hombre por presunto robo a comercio, esto en la colonia Bugambilias.

Oficiales municipales acudieron al supermercado HEB ubicado sobre Avenida de Los Pinos, a la altura de la colonia mencionada.

En el lugar, trabajadores del establecimiento señalaron a un sujeto que tenían retenido por intentar sustraer productos, manifestando además su deseo de proceder legalmente en su contra.

Servidores públicos se acercaron con el señalado y, después de varios minutos de diálogo, se identificó como Eduardo “N”, de 46 años, a quien se le encontraron 10 artículos del área de juguetería.

De inmediato se le dio a conocer que sería detenido por presunto robo a comercio y posteriormente fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado para determinar su situación legal.