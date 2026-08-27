Sorprenden a siete consumiendo en la calle

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Durante patrullajes en distintas colonias de Soledad, seis personas y un menor fueron detenidos por oficiales de la Guardia Civil Municipal, por su probable participación en delitos contra la salud.

Las primeras detenciones se llevaron a cabo en las colonias San Francisco, Villa Alborada, Urbana San Felipe y Quintas de la Hacienda, donde fueron detenidos Joslayn "N", de 22 años; Gerardo "N", de 27 años; Ricardo "N", de 21 años; y Alejandra "N", de 26 años, a quienes se les aseguraron dosis de metanfetaminas.

De igual manera, durante recorridos preventivos en las colonias Rancho Nuevo, Estación Catorce y Rivas Guillén, fueron detenidos Gael "N", de 18 años y Vladimir "N", de 26 años, por la posesión de marihuana. Asimismo, conforme a los protocolos correspondientes dando aviso a sus padres, se aseguró a un adolescente de 16 años, a quien también se le localizó una bolsa con este estupefaciente

Después de sus respectivas certificaciones médicas, las personas detenidas y los indicios asegurados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado, autoridad que dará seguimiento a cada caso.

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