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Sorprenden a varios ladrones en flagrancia

Por Redacción

Junio 14, 2026 03:00 a.m.
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Sorprenden a varios ladrones en flagrancia
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      Oficiales de la Guardia Civil Municipal de Soledad de Graciano Sánchez, lograron la detención en distintos casos de tres sujetos a quienes se sorprendió cometiendo robos, uno en una tienda y dos más en vehículos.

      Como resultado de la atención inmediata a un reporte, de la comunicación permanente con establecimientos comerciales, policías de Soledad acudieron a un negocio ubicado sobre la avenida San Pedro, en la colonia San Francisco, donde fue detenido Zahid "N", de 29 años de edad, señalado por presuntamente intentar sustraer un conjunto de pijama color azul y un soporte marca ATVI, sin realizar el pago correspondiente.

      Posteriormente, los oficiales atendieron un reporte que señalaba a Josué "N" y Gabriel "N", ambos de 28 años de edad, por el presunto robo a un vehículo en la colonia San Francisco.

      De acuerdo con la parte afectada, observó cuando ambos individuos se introdujeron a su automóvil, del cual sustrajeron herramienta y un estéreo y al ser sorprendidos, intentaron huir a bordo de una motocicleta Itálika, color rojo.

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      Sin embargo, fueron ubicados y detenidos calles más adelante, y durante la inspección preventiva se les encontró un taladro color negro y un estéreo para automóvil marca Panasonic, objetos que la víctima identificó como de su propiedad. Además, de esos objetos se les aseguró seis llaves de vehículos y motocicletas.

      Luego de informarles los derechos que les asisten como personas detenidas, los tres sujetos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado, junto con los objetos asegurados.

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