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Sujeto es detenido por golpear a su mujer

Por Redacción

Septiembre 27, 2026 03:00 a.m.
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Sujeto es detenido por golpear a su mujer
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      Un sujeto que en forma continua golpea a su mujer, fue detenido por agentes de la Guardia Civil Municipal al acudir a un llamado de auxilio, se le remitió ante el Ministerio Público en donde enfrenta el delito de violencia familiar y lo que resulte.

      Fue a través de un reporte recibido en el C4 Municipal, que se solicitó la presencia policial en un domicilio de la colonia Lomas del Río, puesto que una mujer de 33 años de edad había sido agredida físicamente por su pareja.

      Al llegar al domicilio, la mujer permitió el ingreso de los oficiales a su vivienda, para realizar la detención de Jesús "N" de 33 años de edad, a quien señaló como responsable de las agresiones físicas. 

      Ante el señalamiento, los oficiales le leyeron al sujeto los derechos que lo amparan como persona en detención y se le trasladó a la Barandilla Municipal donde se realizó la certificación médica y posteriormente fue puesto a disposición de la Fiscalía especializada para atención de la mujer, la familia y delitos sexuales a fin de determinar su situación legal.

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      La afectada refirió a los agentes policiales que el sujeto continuamente la agrede tanto verbal como físicamente, y acudiría a formalizar su denuncia ante la Fiscalía.

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