Sujetos armados se paseaban por las calles

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Por portación de armas en la vía pública, oficiales de la Guardia Civil de Soledad detuvieron a cinco personas, en distintas puntos del municipio.

Se trata de Rubén "N", de 53 años; Walter "N", de 39 años; y Luz "N", de 59, quienes fueron sorprendidos con navajas; mientras que Jesús "N", de 73 años y Carlos "N", de 38 años, fueron asegurados por ser detectados manipulando un cuchillo y un machete en la vía pública.

La primer intervención derivó de un recorrido de vigilancia en la colonia 21 de Marzo, cuando oficiales detectaron a Rubén "N" portando una navaja, la cual quedó asegurada tras su inspección.

Mientras que en Villa de Foresta, Walter "N" quién inicialmente sería presentado por una falta administrativa, sacó una navaja al momento de la inspección, razón por la que los oficiales le informaron que quedaría detenido por portación de arma prohibida.

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Después, durante recorridos de proximidad social preventiva en la colonia Hogares Obreros, se localizó sobre la vía pública a Jesús "N", quien reaccionó de manera agresiva sacando un cuchillo que llevaba fajado en la cintura, por lo que fue controlado, desarmado y detenido.

También, durante un recorrido preventivo en la colonia Fracción Rivera, fue asegurado Luz "N" al ser sorprendido ingiriendo bebidas alcohólicas en la vía pública mientras portaba una navaja, la cual quedó asegurada.

Finalmente, durante un recorrido de vigilancia en la colonia El Morro, oficiales aseguraron a Carlos "N", de 38 años, al ser visto portando un machete en la vía pública.

Por lo anterior, los detenidos fueron trasladados a la comandancia para su certificación médica y después quedaron a disposición de la autoridad investigadora.