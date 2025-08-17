Supuesto homicida es apresado por la Fiscalía

Un individuo señalado por el asesinato de otro hombre en el municipio de Santa María del Río, fue capturado por elementos de la Policía de Investigación que cumplimentaron una orden de aprehensión en su contra girada por un juez penal.

El sujeto fue identificado como Miguel “N”, que ahora enfrenta el delito de homicidio calificado y lo que le resulte.

Según información de la Fiscalía General del Estado, los hechos ocurrieron en junio de 2022, en la comunidad La Barranca, en el municipio mencionado, en donde la víctima perdió la vida tras una presunta discusión con el ahora imputado, quien lo habría agredido con un objeto contundente provocándole lesiones que derivaron a su deceso.

Tras recabar los datos de prueba necesarios, el Ministerio Público solicitó y obtuvo de un Juez de Control la orden de aprehensión correspondiente.

Con el mandato judicial en su poder, elementos de la Policía de Investigación implementaron un operativo de búsqueda que permitió ubicar y detener a Miguel “N” en calles del Ejido Miguel Hidalgo, en el municipio de Rioverde.

Una vez asegurado, el individuo fue sometido a la evaluación médica correspondiente y posteriormente trasladado al Centro Estatal de Reinserción Social respectivo, donde quedó a disposición de la autoridad judicial para continuar con su proceso legal.