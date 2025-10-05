Supuesto violador es aprehendido por Fiscalía

Mediante la cumplimentación de una orden de aprehensión, elementos de la Policía de Investigación detuvieron a Roberto “N”, probable partícipe en el delito de violación agravada en la capital potosina, informó la Fiscalía General del Estado.

De acuerdo con el expediente, la víctima, una mujer de identidad reservada, fue agraviada por el ilícito mencionado por parte del probable responsable en febrero de 2025, en la capital potosina.

Agentes del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Atención a la Mujer, la Familia y Delitos Sexuales, integraron la carpeta de investigación correspondiente, la cual fue presentada ante un Juez de control, quien obsequió la orden de aprehensión en contra del imputado.

Con ello, personal de la PDI logró la captura de Roberto “N” en el fraccionamiento Industrias de la ciudad capital. En el lugar se le informó sobre el ordenamiento en su contra, así como de sus derechos como persona en calidad de detenido.

El señalado fue trasladado al Centro Estatal de Reinserción Social La Pila, donde quedó recluido a la espera de ser presentado ante la autoridad judicial en la respectiva audiencia inicial, en la cual la Fiscalía presentará la imputación correspondiente.