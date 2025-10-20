ANA PAULINA BIENVENIDA A LA FAMILIA DE SU PROMETIDO

Ana Paulina Delgado Robles Linares y José Mauricio Rodríguez Padilla unirán sus vidas por amor, a través del sacramento del matrimonio.

Con este motivo, la familia Rodríguez Padilla ofreció a Ana Paulina una espléndida celebración de bienvenida a su familia y a su hogar.

Como buenas anfitrionas, integraron elementos de buen gusto y reunieron detalles especiales.

En el cálido festejo, estuvieron con Ana Paulina, su futura suegra Susana Padilla, su mamá Ana Luisa Robles y su hermana Mariana Delgado.

También, seres queridos y amistades cercanas, quienes compartieron su felicidad y le desearon prosperidad y dicha en su matrimonio.

Las invitadas felicitaron a la futura novia y le entregan algunos presentes.

En la celebración, Ana Paulina recibió una agradable sorpresa cuando llegó su prometido José Mauricio a expresarle su amor y a entregarle un ramo de flores.

La feliz pareja de enamorados recibieron una ovación de la selecta concurrencia.

La agradable mañana, para recordar, ¡gran armonía y alegría!