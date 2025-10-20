Con “mota”y un cuchillo, arrestan a vándalos
Dos hombres fueron detenidos por oficiales de la Guardia Civil de Soledad por posesión de enervantes y portación de arma prohibida, los hechos ocurrieron en la colonia San Rafael durante recorridos de prevención enfocados a mantener la paz social.
Cuando agentes municipales transitaban sobre el bulevar Valle de los Fantasmas a la altura de la colonia mencionada, observaron a dos individuos que alteraban el orden, por lo que les dieron alcance. Después de entrevistarlos, se identificaron como Luis “N” y Marco “N”.
A ambos se les encontró una bolsa con hierba seca similar a la marihuana, mientras que al primer mencionado también se le localizó un objeto punzo cortante similar a un cuchillo, de inmediato se les informó que serían detenidos por posesión de enervantes y portación de arma prohibida, además de darles lectura de su carta de derechos.
Los dos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) para seguir con el debido proceso.
