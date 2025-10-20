logo pulso
Llegan más médicos y enfermeras al HG

Por Redacción

Octubre 20, 2025 03:00 a.m.
A
Llegan más médicos y enfermeras al HG

CIUDAD VALLES.- Afirma el director del Hospital General de Valles (HGV), Jesús Guillén Lárraga que su nosocomio dejó de trabajar en el límite de sus capacidades en los días recientes y que llegaron cuatro nuevos especialistas para ofrecer mejores servicios a los pacientes.

Comentó que aunque habían trabajado con los médicos especialistas justos, la inclusión de cuatro especialistas favorece a dar la atención con menos dilación, como se había estado dando en las últimas semanas.

Un traumatólogo, un anestesiólogo, un cirujano y un urgenciólogo, así como siete enfermeras son el nuevo equipo dentro del nosocomio para aliviar la carga de muchos de los que ya se encuentran en el nosocomio, que es el que más pacientes tiene en la Huasteca potosina.

