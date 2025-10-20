Caen dos supuestos robacarros en Cd. Satélite

Dos presuntos robacarros fueron capturados por elementos de la Guardia Guardia Civil Estatal, en coordinación con elementos del Ejército Mexicano, los detectaron cuando recorrían las calles de Ciudad Satélite en operativos permanentes de vigilancia.

De acuerdo a los hechos, los agentes y militares se desplazaban por la avenida Santa Rita, en Ciudad Satélite perteneciente a Villa de Pozos, en donde detectaron una motocicleta Bajaj color negro, que era conducida en forma sospechosa y por lo tanto le marcaron el alto a los dos ocupantes.

Los individuos dijeron llamarse Isaías “N” de 25 años de edad y José “N” de 42 años, en las investigaciones iniciales se estableció que la motocicleta que tripulaban cuenta con reporte de robo vigente.

Ello dio pie a que los individuos también fueran investigados y resultó que Isaías N. tiene antecedentes por robo de vehículo, mientras que José N. también tiene antecedentes por delitos contra la salud y patrimoniales como robo y daños.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En base a ello, los agentes policiales procedieron a la detención de los sujetos en este caso por robo de vehículo, se les leyeron los derechos que los amparan y se les puso a disposición del Ministerio Público para que se les defina su situación legal.