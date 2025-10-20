San Ciro de Acosta.- El Ayuntamiento arrancó una campaña de donación de uniformes escolares nuevos o seminuevos, el centro de acopio son las oficinas Sistema Municipal del Desarrollo Integral de la Familia (Dif).

Mónica Lisset Pereyra Segura, presidenta del DIF, refiere que esta campaña de donación lo que busca es apoyar a las familias más marginadas que no tienen recursos para la compra de uniformes escolares para sus hijos.

En ocasiones tienen hasta 4 hijos y no les alcanzan sus recursos para comprar los uniformes que oscilan desde 500 hasta los 1,200 pesos.

Hizo hincapié que se está promoviendo la solidaridad y el trabajo en equipo dentro de nuestra comunidad.

Los niños y niñas podrán asistir a clases con orgullo, comodidad y confianza con su respectivo uniforme, enfatizó.

El uniforme que se done deberá estar en buenas condiciones, las personas deberán acercarse a las oficinas del DIF para entregar el uniforme que vayan a donar.