logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

MARIJÓ PREPARA SU BODA

Fotogalería

MARIJÓ PREPARA SU BODA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Campaña de donación de uniformes escolares

Por Carmen Hernández

Octubre 20, 2025 03:00 a.m.
A
Campaña de donación de uniformes escolares

San Ciro de Acosta.- El Ayuntamiento arrancó una campaña de donación de uniformes escolares nuevos o seminuevos, el centro de acopio son las oficinas Sistema Municipal del Desarrollo Integral de la Familia (Dif). 

Mónica Lisset Pereyra Segura, presidenta del DIF, refiere que esta campaña de donación lo que busca es apoyar a las familias más marginadas que no tienen recursos para la compra de uniformes escolares para sus hijos. 

En ocasiones tienen hasta 4 hijos y no les alcanzan sus recursos para comprar los uniformes que oscilan desde 500 hasta los 1,200 pesos. 

Hizo hincapié que se está promoviendo la solidaridad y el trabajo en equipo dentro de nuestra comunidad.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Los niños y niñas podrán asistir a clases con orgullo, comodidad y confianza con su respectivo uniforme, enfatizó.  

El uniforme que se done deberá estar en buenas condiciones, las personas deberán acercarse a las oficinas del DIF para entregar el uniforme que vayan a donar.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Campaña de donación de uniformes escolares
Campaña de donación de uniformes escolares

Campaña de donación de uniformes escolares

SLP

Carmen Hernández

Habrá Feria de la Salud en V. Juárez
Habrá Feria de la Salud en V. Juárez

Habrá Feria de la Salud en V. Juárez

SLP

Carmen Hernández

Se brindará atención médica en varias especialidades y vacunación

Cañeros, casi en la ruina por bajo precio del azúcar
Cañeros, casi en la ruina por bajo precio del azúcar

Cañeros, casi en la ruina por bajo precio del azúcar

SLP

Redacción

El sostén económico de la mayor parte de la Huasteca

Llegan más médicos y enfermeras al HG
Llegan más médicos y enfermeras al HG

Llegan más médicos y enfermeras al HG

SLP

Redacción