Habrá Feria de la Salud en V. Juárez
Se brindará atención médica en varias especialidades y vacunación
Villa Juárez.- Todo listo para la Feria de la Salud que se realizará este martes en la plaza principal, donde se brindará atención médica en varias especialidades, además de vacunación.
Las autoridades municipales dieron a conocer que se tiene todo listo para que se lleve a cabo el evento, se tiene programada una caminata por las principales calles de la ciudad, como parte de las actividades para sensibilizar sobre el cáncer de mama.
La Jornada de la Salud se realizará a partir de las 9 de la mañana y se estará ofreciendo consulta, vacunación, además de exploraciones.
Así como detección de obesidad e hipertensión y salud mental.
Es por ello que se le hace un llamado a la población en general para que acuda y pueda acceder a las consultas y pueda ser atendida de algún padecimiento que sufra, de manera gratuita.
Carmen Hernández
