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Taxi derriba poste de alumbrado en Periférico Oriente

Por Redacción

Septiembre 23, 2026 03:00 a.m.
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Taxi derriba poste de alumbrado en Periférico Oriente
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      Un taxi quedó destrozado de la parte frontal luego de chocar contra un poste de alumbrado público al cual derribó en el Anillo Periférico Oriente poco antes del puente de la carretera a Rioverde; por suerte el conductor no presentó lesiones graves.

      El reporte se realizó a las 17:30 horas de este jueves, en el sentido de que el taxi número económico 5161, un Nissan Versa, había impactado contra un poste de alumbrado público del camellón central del Periférico, al cual derribó desde la base.

      Según los hechos, el auto de alquiler circulaba de sur a norte sobre el Periférico y frente a la colonia Cactus, próximo al puente de la carretera a Rioverde, el conductor perdió el control del volante y de esta forma el taxi se impactó de frente contra el poste metálico de alumbrado público, ubicado en el camellón central, al que tumbó por completo.

      A causa del golpe el auto de alquiler presentó fuertes daños pero por fortuna el conductor no salió herido, más tarde llegaron elementos de la Policía Vial Municipal para tomar conocimiento del accidente y se esperaba que hubiera un acuerdo sobre los daños del poste.

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      Mientras tanto, el taxi fue enviado a una pensión particular hasta que se lleven a cabo los trámites legales.

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