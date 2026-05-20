Choca contra muro por piso mojado

Un automóvil Volkswagen Jetta blanco terminó impactado contra el muro de contención de la carretera a Rioverde, luego de que su conductor presuntamente perdiera el control por el piso mojado.

El percance fue reportado después de las 07:00 horas, cuando el vehículo circulaba con dirección al oriente. Al llegar a la altura del Colegio Valladolid, el conductor perdió el control hacia su izquierda y chocó contra el muro que divide ambos carriles.

De acuerdo con el reporte preliminar, el accidente dejó solo daños materiales.

Peritos de la Guardia Civil Municipal de Soledad acudieron al sitio para tomar conocimiento del hecho y realizar las diligencias correspondientes.

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