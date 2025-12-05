logo pulso
¡HERMOSA! DALEL CELEBRA FELIZ SUS 15 AÑOS

¡HERMOSA! DALEL CELEBRA FELIZ SUS 15 AÑOS

Seguridad

Tráiler invade carril y provoca choque en la Valles-Tampico; hay una lesionada

El trailero huyó tras embestir a una camioneta y proyectarla fuera de la carretera, a la altura del hotel Taninul

Por Huasteca Hoy

Diciembre 05, 2025 07:46 a.m.
Tráiler invade carril y provoca choque en la Valles-Tampico; hay una lesionada

CIUDAD VALLES.- Un tráiler cuyo conductor no fue identificado embistió a una camioneta en la carretera libre Valles-Tampico y luego se dio a la fuga, dejando como saldo a una mujer lesionada.

El accidente ocurrió este viernes, poco antes de las 6 de la mañana, en el kilómetro 14, cerca del acceso al hotel Taninul. Según información preliminar, el operador del tráiler invadió carril y chocó contra la parte frontal izquierda de una Nissan azul, modelo atrasado.

El impacto proyectó la camioneta fuera de la cinta asfáltica, mientras el responsable continuó su camino sin detenerse ni auxiliar a los afectados.

La mujer lesionada fue atendida por paramédicos de Bomberos Voluntarios de Tamuín, quienes la estabilizaron en el lugar. La unidad quedó bajo resguardo de la Guardia Nacional, que solicitó una grúa para retirarla.

