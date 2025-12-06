Tras accidente, camioneta acaba destrozada

Tres vehículos participaron en un aparatoso accidente en la carretera a México, en donde afortunadamente no hubo personas lesionadas pero los daños materiales fueron cuantiosos ya que una camioneta terminó en pérdida total.

El accidente se registró antes del mediodía de este viernes cuando un un tráiler de doble remolque de color negro, circulaba sobre la carretera 57 con dirección a Querétaro y al llegar al km 175+500, próximo al entronque de la carretera a Villa de Reyes, chocó por alcance contra una camioneta Ford tipo pick up de color azul que transitaba adelante.

A causa del golpe recibido, la camioneta fue proyectada hacia adelante y a su vez también chocó por alcance contra una revolvedora, mientras el tráiler siguió con su trayectoria errática para terminar sobre el desnivel divisorio de carriles.

En este caso solamente se reportaron daños materiales, en especial la camioneta ya que quedó con la caja totalmente destrozada.

Elementos de la Guardia Nacional toman conocimiento del accidente y como era de esperarse, el tráfico se vio interrumpido durante horas hasta que finalmente los vehículos fueron retirados hacia una pensión en tanto que los conductores llegan a un acuerdo reparatorio.