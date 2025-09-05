Tras homicidio, atrapan al supuesto responsable

RIOVERDE.- Luego del asesinato de un hombre durante una riña en la zona centro del municpio de Rioverde, elementos de la Guardia Civil Estatal en conjunto con la Policía Municipal, lograron la captura del presunto responsable cuando se daba a la fuga pero fue captado por las cámaras de vigilancia del C5i2, lográndose así la detención.

Los hechos se suscitaron la tarde del miércoles en las calle Abasolo y Morelos, de la zona centro de Rioverde, donde al Sistema de Emergencias 9-1-1 se reportaron detonaciones de arma de fuego que lamentablemente dejaron un joven fallecido y otro más lesionado (ambos eran primos), el cual fue trasladado de inmediato a recibir atención médica, reportándose su estado de salud como reservado.

De acuerdo con los primeros reportes, testigos señalaron que las personas involucradas sostenían una acalorada discusión, la cual derivó en la agresión.

Al arribar los cuerpos de seguridad se confirmó lo ocurrido y, de manera inmediata, se implementó un operativo de búsqueda y a través de labores de inteligencia, testimonios y el monitoreo de las cámaras del C5i2, los agentes de la GCE, al mando del jefe regional, dieron seguimiento al presunto responsable, logrando su aseguramiento.

El ahora detenido, de nombre René N., quedó a disposición de la Fiscalía General del Estado a fin de que se le defina su situación legal por el homicidio del joven y las lesiones al otro, así también esclarecer el motivo de la agresión.

En un inicio, trascendió que el asesinato podría estar relacionado con asuntos de crimen organizado pero posteriormente las autoridades informaron que se trató de una riña por viejas rencillas entre la víctima y victimario.

El director de Seguridad Pública Municipal Javier Martín Ortega Maya dio a conocer que la riña surgió tiempo atrás en un jaripeo baile y no está relacionado con la delincuencia organizada.

Señaló el jefe policiaco que gracias a las cámaras de vigilancia, así como a un operativo en coordinación con la Guardia Nacional y Guardia Civil del Estado, fue que se detuvo al presunto responsable del homicidio, en tanto que el lesionado se encuentra recibiendo atención médica en un nosocomio.